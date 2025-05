In der Sportgaststätte Dobel trafen sich die Mitglieder des VdK-Ortsverbands Freudenstadt zur Hauptversammlung. Aktuell zählt der Ortsverband 503 Mitglieder, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben 30 Abmeldungen verzeichnete Ortsverbandsvorsitzender Winfried Kosuch 60 Neuzugänge. Das Durchschnittsalter bei den Männern betrage 65 Jahre, bei den Frauen 66 Jahre.

Erstmals sei bei den Mitgliederzahlen die 500er-Marke überschritten worden. Um diese Besonderheit zu würdigen, wurden Stephanie Otto als 499., Annette Züfle als 500. und Martin Franz als 501. Mitglied mit einer Urkunde bedacht.

Bei der Gartenschau werden der VdK-Ortsverband Freudenstadt, der VdK-Ortsverband Baiersbronn sowie der VdK-Kreisverband Freudenstadt an mehreren Tagen mit einem Info-Stand vertreten sein. Geplant sind hierfür der 6. Juni, der 25. Juni (Inklusionstag), der 11. Juli und der 11. September.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Jeden zweiten Dienstag im Monat trifft sich der Ortsverband im Hotel Bären in Freudenstadt zum Monatstreff. Da komme das soziale Miteinander nicht zu kurz. „Einsamkeit trifft viele Menschen“, so Kosuch. Das kam auch beim Grußwort von Oberbürgermeister Adrian Sonder zum Ausdruck. Wichtig sei für ihn: „Der Blick für den anderen.“ Gesellschaftlicher Zusammenhalt sei in unruhigen Zeiten gefragt.

Kreisverbandsvorsitzender Bernhard Schlotter berichtete über die Arbeit des Kreisverbands, der inzwischen 3500 Mitglieder in 22 Ortsverbänden habe.

Um 20 000 Mitglieder gewachsen

In ihrem Bericht ging die Geschäftsführerin des Bezirksverbands, Sandra Herta, auf die Arbeit des VdK ein. Es gebe in Baden-Württemberg 34 Geschäftsstellen. Auch in Zukunft müssten stabile Renten gesichert und die Altersarmut abgeschafft werden, sagte sie laut Mitteilung. In Baden-Württemberg sei der VdK um 20 000 Mitglieder gewachsen. 19 Millionen Euro seien für die Mitglieder erstritten worden. Bei 177 umgesetzten Verfahren flossen auch rund 273 000 Euro nach Freudenstadt.

Bei den Wahlen wurden bestätigt: Vorsitzender Winfried Kosuch, Kassiererin Carmen Decker, Schriftführerin Brigitte Bühler, Frauenvertreterin Marita Abberger, Beisitzer Valentina Offterdinger, Ingeborg Frommknecht, Norbert Züfle. Als Beisitzer wurden Antje Wellandt und Stephanie Otto neu gewählt. Revisor ist Klaus Steiner.

Seit 50 Jahren dabei

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Janus Byszewski, Ilse Graf, Eva Härtner, Bernd Härtner, Elisabeth Hölzlberger, Christine Huber, Fritz Jäger, Anton Jurisic, Lotte Kafitz, Else Kisselmann, Lothar Lahme, Rosemarie Leciejewski, Margarete Westermann und Thomas Wöhrle ausgezeichnet. Andrea Bender ist seit 40 Jahren dabei. Seit 50 Jahren gehört Thorsten Schorling dem Ortsverband an.