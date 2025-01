1 Treue Mitglieder hat Roland Sauter bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverband Onstmettingen ausgezeichnet Foto: Sauter

Der VdK-Ortsverband Onstmettingen blickte bei seiner Hauptversammlung auf 2024 zurück.









Der Vorsitzende Roland Sauter hat bei der jüngsten Hauptversammlung des VdK, Ortsverein Onstmettingen, die Mitglieder darüber informiert, dass ihre Zahl um mehr als 20 Prozent, also um 22 auf nunmehr 122 Personen angestiegen sei. Mit 333 gab er die Zahl derer an, die sich bei den VdK-Veranstaltungen 2024 in die Teilnehmerlisten eintragen haben.