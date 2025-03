Vorsitzende Helga Müller begrüßte alle Mitglieder sowie die stellvertretende VdK-Kreisvorsitzende Gaby Schuster und Ortsvorsteher Manfred Moosmann.

Sie betonte, dass der VdK-Ortsverband Tennenbronn für alle Einwohner da sei und seine Unterstützung zur Verfügung stelle. Weiterhin berichtete sie, dass im Jahr 2024 neun Stammtische stattgefunden haben und diese gerne genutzt werden, um einen regen Austausch zu ermöglichen.

Trotz drei Sterbefälle konnte die Mitgliederzahl von 100 auf 118 gesteigert werden. „Einen so hohen Mitgliederstand, hatte der Ortsverband Tennenbronn seit seiner Gründung nicht mehr“, berichtete Helga Müller.

Nudelfirma besichtigt

Letztes Jahr ging es der Ausflug nach Mengen und an den Bodensee. Mit einer Besichtigung einer Nudelfirma und anschließenden Mittagsessen wurde es ein schöner Tag.

Des weiteren gab es am Rentnernachmittag beim 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr Tennenbronn einen Infostand des VdK-Ortsverbandes.

Am Volkstrauertag legte der Ortsverband mit Ortsvorsteher Manfred Moosmann einen Kranz am Ehrenmal nieder.

Im Januar lud der VdK-Kreisverband Politiker der CDU, SPD und Grünen zu drei Gesprächsterminen ein. Dabei erfuhren die Politiker aus erster Hand, welche Belange den Sozialverband VdK bewegen.

Abschied von Karl Brenn

Frauenvertreterin Doris Haas und Schriftführerin Daniela Waller besuchten Seminare des VdK. Abschied nehmen musste der Ortsverband vom langjährigen, geschätzten Mitglied Karl Brenn. Gaby Schuster lobte dessen Einsatz im Sozialverband und übergab an Helga Brenn ein Erinnerungsgeschenk.

Erich Pfaff berichtete von einem Plus in der Kasse.

Ortsvorsteher Manfred Moosmann verwies auf den Fahrdienst von Arztbesuchen, welcher von 18 ehrenamtlichen Helfern organisiert wird. Dieses Angebot wird gerne angenommen und im Jahr 2024 konnten 120 Fahrten dazu beitragen, dass Einwohner von Tennenbronn zu ihren Arztterminen gefahren werden konnten. Mit Bedauern wies er darauf hin, dass immer noch kein Arzt für Tennenbronn gefunden worden sei.

Ausflug nach Baden-Baden

Zum Schluss ehrte die Vorsitzende Helga Müller Daniela Günther für zehn Jahre Mitgliedschaft. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Helga Brenn, Helene Fichter, Friedrich Heinzmann, Bernd Samland, Erika Samland und Georg Storz geehrt.

Zugunsten des Ausfluges und der Besichtigung der SWR-Studios in Baden-Baden am Samstag, 10. Mai, fällt der Stammtisch in diesem Monat aus.

Abfahrt nach Baden-Baden ist um 8 Uhr in der Dorfmitte. Die Rückfahrt wird gegen 17 Uhr rum erfolgen. Die Fahrkosten betragen je Person 20 Euro. Anmeldeschluss ist beim Stammtisch am 14. April. Bewohner aus dem Josefhaus, welche keine VdK-Mitglieder sind, sind ebenfalls eingeladen. Sie entrichten für die Fahrt ebenfalls 20 Euro. Kinder fahren kostenfrei mit.