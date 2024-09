1 Der Ausflug führte unter anderem zu Burg Hohenbeilstein. Foto: VdK

Ein gemeinsamer Ausflug führt VdK-Mitglieder aus Geislingen und Rosenfeld ins Neckartal.









Link kopiert



Mit einem voll besetzten Bus starten die Geislinger und Rosenfelder VdK-Mitglieder bei strahlendem Sonnenschein zum diesjährigen Vereinsausflug. In Ludwigsburg-Hoheneck bestiegen sie das Neckarschiff „Wilhelma“ bestiegen, mit dem es in einer dreistündigen Fahrt flussabwärts bis zum Ziel in Besigheim ging.