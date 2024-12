1 Die VdK-Ausflügler aus Empfingen vor dem Europa-Park in Rust. Foto: VdK

Viel Spaß hatten die VdK-Ausflügler aus Empfingen im Europa-Park. Der VdK-Ortsverband Empfingen hatte sich vorgenommen für seine Mitglieder immer wieder etwas anzubieten. So lag es nahe auch den Europa-Park in Rust in den Blick zu nehmen.