Diese fand wieder im evangelischen Gemeindehaus Empfingen statt.

Im Gespräch mit den Gästen bei der Weihnachtsfeier gab es ob dieser Entscheidung wieder viele positive Rückmeldungen. Nach der Begrüßung durch Jürgen Baiker kamen die Gäste bei Kaffee und Kuchen gern mit einander ins Gespräch.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften gab es auch. Jedoch konnten die Geehrten nicht anwesend sein. Sie erhalten die Urkunden und Nadeln mit Geschenk bei einem Hausbesuch.

Bärbel Engel gibt wichtige Informationen

Als Referentin konnte bei dieser Weihnachtsfeier Bärbel Engel, IAV-Stelle (Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle in Trägerschaft der Sozialstation Horb, gewonnen werden. Sie referierte in einem sehr umfassenden Vortrag mit Power Point-Unterstützung über die Pflegeversicherung. Pflegeversicherungsleistungen sind immer ein aktuelles Thema. Unter anderem ging es um Pflegegrade und ihre Leistungen und Entlastungsleistungen. Was kostet ein Pflegeheimplatz? Austausch und Fragen.

Zu erfahren war auch, dass das Sozialamt, wenn es zuzahlen oder übernehmen soll, genau hin schaut, was eventuell an Vermögen da ist oder war beziehungsweise wann es an die Kinder weitergegeben wurde. Kritisch wurde unter anderem auch angemerkt, dass beispielsweise der Freibetrag von 4000 Euro für Beerdigungskosten zu niedrig ist.

Bärbel Engel von der IAV-Stelle in Trägerschaft der Sozialstation Horb ist da für die Beratung für ältere, Hilfesuchende und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige. Die Beratung ist nicht an die Konfession oder Staatsangehörigkeit gebunden. Die Beratung ist kostenlos. Sie soll dazu beitragen mit den anfallenden Schwierigkeiten zurecht zu kommen. Durch die Nutzung aller ambulanten Dienste soll ein möglichst langer Aufenthalt in der gewohnten Umgebung ermöglicht werden. Die gesamten Anfragen werden vertraulich behandelt.

Im Einzelnen geht es um Dauerpflege in einem Heim, Kurzzeitpflege, Tages- und Nachtpflege, Betreutes Wohnen, Häusliche Krankenpflege, Nachbarschaftshilfe, Hausnotruf, Essen auf Rädern, Entlastung für pflegende Angehörige, Gesprächskreis für pflegende Angehörige, Selbsthilfegruppen und Wohnberatung.

Ausklang mit einem gemeinsamen Abendessen

Bei einem gemeinsamen Abendessen gab es noch viel Gelegenheit zum persönlichen Gespräch und Austausch.

Bärbel Engel hat ihr Büro in Horb in der Gutermannstraße 8. Telefonisch ist sie über 07451/ 553-420 erreichbar. Sprechstunden hat sie dienstags von 8 bis 9 Uhr und freitags von 9 bis 11 Uhr, ansonsten nach Vereinbarung.