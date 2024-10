Große Spende an die Tafel

1 Andreas Hörnig (von links), Elfriede Stoll, Tafelleiterin Stefanie Niethammer, VdK-Vorsitzender Georg Bäuerle, und Diakon Thomas Brehm Foto: VdK

690 Bedürftige aus der Region können sich über eine Zuwendung freuen, die der VdK Dornhan der sozialen Einrichtung hat zukommen lassen. Darüber hinaus wird im im Don Bosco-Haus eine Wärmestube organisiert.









Gemäß dem Grundsatz „Der Mensch steht im Mittelpunkt“ spendete der VdK Ortsverband Dornhan 500 Euro an die Tafel in Oberndorf, die 690 Bedürftige in dem Bereich Oberndorf, Fluorn-Winzeln und Dornhan betreut.