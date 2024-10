Vatikan verkündet es am Mittwoch: Wer wird der neue Bischof in Rottenburg?

1 Der Dom St. Martin zu Rottenburg – Bischofssitz der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wer wird der neue Bischof? Dieses Geheimnis wird an diesem Mittwoch gelüftet. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Zehn Monate lang war die Diözese Rottenburg-Stuttgart ohne Bischof. Doch das wird sich nun ändern. Am Mittwoch wird der Name des neuen Bischofs zeitgleich im Vatikan und in Rottenburg bekannt gegeben. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.









„Habemus episcopum“ („Wir haben einen Bischof“) – das kann an diesem Mittwoch um 12 Uhr ausgerufen werden. Denn: „Die Sedisvakanz in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist bald vorbei. Der Name des zwölften Bischofs von Rottenburg wird am Mittwoch, 2. Oktober, um 12 Uhr zeitgleich in Rom und im Dom zu Rottenburg verkündet“, heißt es seitens der Pressestelle der Diözese.