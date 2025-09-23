Vatikan: Papst lobt Arbeit von Exorzisten

In Rom tagt eine Vereinigung von katholischen Dämonen-Austreibern. In einer Grußbotschaft würdigt Leo XIV. deren Wirken als Voraussetzung für einen «Sieg über Satan».
Rom - Papst Leo XIV. hat die Arbeit von Priestern gewürdigt, die Exorzismus betreiben - ein Ritual der katholischen Kirche, um Menschen von angeblich bösen Geistern und Dämonen zu befreien. In einer Grußbotschaft für die Jahrestagung der Internationalen Vereinigung der Exorzisten (AIE) ist von einem "heiklen und äußerst notwendigen Dienst der Befreiung vom Bösen" die Rede. An dem Treffen in der Nähe von Rom nahmen etwa 300 Geistliche teil.