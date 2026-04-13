Vatikan: Papst Leo XIV. beginnt erste Afrika-Reise

Fast ein Jahr ist der erste Pontifex aus den USA im Amt. Nun geht es zu seiner bislang längsten Auslandsreise: nach Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea.
Rom - Papst Leo XIV. ist zu seiner ersten Afrika-Reise aufgebrochen, der bislang längsten Reise seiner fast einjährigen Amtszeit. In den nächsten elf Tagen wird das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken Algerien, Kamerun, Angola und Äquatorialguinea besuchen. In Algerien, seiner ersten Station, war ein Papst bislang noch nie. In dem muslimisch geprägten Land mit annähernd 47 Millionen Einwohnern gibt es nur etwa 9.000 Katholiken.