1 Papst Franziskus ist tot. Foto: ZUMA Press Wire/Evandro Inetti

Papst Franziskus ist nach Angaben des Vatikans an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Das geistliche Oberhaupt der katholischen Kirche wurde 88 Jahre alt.









Link kopiert



Papst Franziskus ist an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Der Schlaganfall habe zu einem Koma und einem „irreversiblen“ Ausfall des Herzens geführt, heißt es in dem am Montagabend vom Vatikan veröffentlichten Totenschein des Papstes.