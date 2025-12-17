Vatikan am Zug: Rebellische Nonnen machen vorläufig Instagram-Pause

283.000 Follower: Die drei betagten Ordensfrauen kündigen einen Social-Media-Rückzug an. Ein deutscher Theologe berät sie im Streit um ihre Kloster-Besetzung. Der Vatikan prüft den Fall.
Elsbethen - Die drei betagten Nonnen von Goldenstein ziehen sich vorläufig aus den sozialen Medien zurück, während der Vatikan den Streit um ihre Besetzung des Klosters Goldenstein in Österreich prüft. Es handle sich aber um keinen Maulkorb aus Rom, wie der kirchenrechtliche Berater der geistlichen Schwestern, Wolfgang Rothe, der Deutschen Presse-Agentur sagte.