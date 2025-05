Der Vatertag steht vor der Tür. Das ist an diesem Donnerstag, 29. Mai, im Zollernalbkreis los.

Albstadt

Laufen: Der Schützenverein Laufen/Eyach lädt am Donnerstag, 29. Mai, ab 11 Uhr zum Vatertagsfest im Schulhof der Grundschule ein. Neben einem reichhaltigen Mittagstisch werden Getränke, Kaffee und Kuchen angeboten. Das Glücksrad und ein Schießstand sorgen für Abwechslung und Gewinnchancen. Der Verein freut sich auf viele Gäste.

Lesen Sie auch

Margrethausen: Die Erwachsenen-Sternsinger laden an Christi Himmelfahrt, 29. Mai, zum Vatertagshock in den Klosterhof ein, den Reinhold Hospach musikalisch umrahmt. Ab 11.30 Uhr ist für das leibliche Wohl gesorgt: Die Sternsinger bieten Mittagessen und Getränke, die Strickerfrauen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Willkommen sind auch alle, die auf dem Rad oder zu Fuß von weiter her kommen und einen Zwischenstopp einlegen wollen. Gefeiert wird bei jedem Wetter. Parallel findet erstmals ein „Kirchenflohmarkt“ an der Kirchenmauer statt. Ab 12.30 Uhr verkaufen dort kirchliche Gruppierungen Gegenstände mit kirchlichem Bezug, vornehmlich aus Nachlässen der ehemaligen Pfarrer Karl Duttlinger und Adolf Hüttl, aber auch sonstige Raritäten, die einen Besuch lohnen.

Onstmettingen: Die Linkenboldshöhle öffnet der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Onstmettingen, an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 29. Mai, von 9 bis 17 Uhr. Höhlenführungen werden regelmäßig angeboten. Vor dem Höhleneingang sorgt ein Bewirtungsteam für das leibliche Wohl der Gäste. Die Linkenboldshöhle liegt rund 2,5 Kilometer östlich von Onstmettingen und ist gut zu Fuß erreichbar. Besucher folgen von den Parkplätzen „Neuweiler“ und „Schneckenbuckel“ den Hinweisschildern des Albvereins.

Zillhausen: Der FC Zillhausen veranstaltet am Donnerstag, 29. Mai, seine alljährliche Vatertagshockete. Wie auch schon im letzten Jahr findet diese im Eingangsbereich und beim „Hüttle“ am Sportplatz statt. Bewirtung ist ab 11.30 Uhr. Das Essensangebot umfasst Steaks und Rote Würste vom Grill mit Kartoffelsalat oder Pommes sowie Kaffee und Kuchen. Der FC Zillhausen freut sich auf alle Vatertagswanderer und Gäste aus Zillhausen und der Umgebung.

Heselwangen: Auf dem Festplatz beim Vereinsheim veranstaltet der Musikverein Heselwangen auch in diesem Jahr wieder ein Vatertagsfest. Von 11 Uhr an werden Speis’ und Trank bei Blasmusik geboten. Das Küchenteam steht für einen Mittagstisch bereit, und die Hausmacher-Kuchen sowie die Torten runden das Angebot ab.

Bisingen

Bisingen: Zur Einkehr für alle Wanderer und Radfahrer hat das Schützenhaus am Vatertag, 29. Mai, ab 10 Uhr geöffnet. Neben Getränken werden auch Rote vom Grill angeboten.

Bitz

Bitz: Zur Vatertags-Hockete lädt die Musikkapelle ein am Donnerstag, 29. Mai, beim Alten Schulhaus; geboten werden ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit Weißwurst, Waffeln und Blasmusik. Bei schlechtem Wetter wird die Hockete in das Probenlokal verlegt. Auch die Narrenzunft Fels Deifl Bitz laden ab 12 Uhr zu ihrer Vatertags-Hockete auf dem Festplatz ein. Es gibt ein Spanferkel vom Grill.

Burladingen

Burladingen: Zum achten Oldtimer- und Traktorentreffen laden die Handballer des TSV Burladingen ein am Vatertag – Donnerstag, 29. Mai – auf den Festplatz. Ab 9 Uhr treffen die Fahrzeuge ein – bis zu 400 werden erwartet – und ab 11.15 Uhr ist Frühschoppen mit den „Fehlatalern“ angesagt – vorher richtet Bürgermeister Davide Licht Grußworte an die Besucher. Am Nachmittag treten jeweils ab 12.30 Uhr im Stundentakt alle vier Gruppen der Dancing Crew des TSV Burladingen auf. Ab 14 Uhr segnen Priester Klaus Käfer und sein evangelischer Amtskollege, Pfarrer Christian Schmitt, die Fahrzeuge und ihre Fahrer. Für die Kinder gibt es Kinderschminken und Tattoos durch den Elternbeirat des Katholischen Kinder- und Familienzentrums St. Fidelis. Der Eintritt ist frei, es wird bewirtet.

Rosenfeld

Leidringen: Der Angelsportverein Leidringen veranstaltet morgen, 29. Mai (Christi Himmelfahrt), wieder seine traditionelle Vatertagshockete am Espelsee in Leidringen. Für Verpflegung und Bewirtung ist bestens gesorgt.

Isingen: Zum Blütenfest lädt der Obst- und Gartenbauverein für Donnerstag, 29. Mai, Christi Himmelfahrt, auf seine Obstanlage bei Isingen ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Grünen mit Pfarrer Bernd Hofmann.

Haigerloch

Bad Imnau: Im Kurpark findet an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 29. Mai, die Vatertags-Hockete des Musikvereins statt. Los geht’s um 11 Uhr. Zum Mittagsessen gibt es Schnitzel mit Kartoffelsalat und Rote. Von 14 bis 15 Uhr spielt die Jugendkapelle Bad Imnau/Haigerloch/Hart/Trillfingen auf. Danach unterhält die Körschtaler Tanzmusik „Die Tanzlhasen“ das Publikum und am Glücksrad gibt es originelle Preise zu gewinnen. Am Nachmittag wird zudem Kaffee und Kuchen angeboten.

Owingen: Der Fischereiverein lädt für Donnerstag, 29. Mai, ab etwa 10 Uhr zur Vatertags-Hockete am Gansgartenweiher am Ende der Römerstraße ein. Auf Vatertags-Ausflügler warten gebratene Forellen, weiße Bratwürste und ein Weizenbierstand. Als Besonderheiten gibt es eine Hüpfburg für Kinder und ein Glücksrad.

Hechingen

Boll: Zur traditionellen Hockete am Vatertag lädt der TSV Boll am Donnerstag, 29. Mai, von 10 Uhr an auf den Bollemer Wasen ein. Angeboten werden Kaffee und Kuchen, Rote, Pommes und Hamburger, Vegi-Burger sowie diverse Getränke.

Weilheim: Der OGV Weilheim veranstaltet seine Vatertagshockete im Lehrgarten Siegental. Der Lehrgarten liegt direkt an der 7,6 km langen Hutzel-Tour. Eine Wanderung auf dieser Tour vermittelt an diversen Rätsel-, Erklär- und Mitmachstationen Wissenswertes zum Thema Biodiversität und Streuobst. Das Highlight ist den Veranstaltern zufolge jedoch die Storchen-Beobachtungsstation, ein fest installiertes Fernrohr ermöglicht einen direkten Blick ins Storchennest und mit etwas Glück ist ein kürzlich geschlüpfter Jungstorch zu erkennen. Ab 10 Uhr wird bewirtet mit Getränken, Rote, Steak und Grillkäse vom Grill sowie Kaffee und Kuchen. Für Unterhaltung sorgt der Musikverein Weilheim.

Hausen am Tann

Am Vatertag, Donnerstag, 29. Mai, findet das traditionelle Lochenfest im Lochengründle statt. Die Helferinnen und Helfer des Hausener Albvereins werden ab 10 Uhr am Fuße des Lochensteins Gegrilltes und Getränke verkaufen. Nachmittags ab 13.30 Uhr unterhalten bei trockener Witterung die Aktiven des Musikvereins Hausen am Tann die Wanderer mit zünftiger Blasmusik.

Jungingen

Zu seiner Vatertags-Hockete am Donnerstag, 29. Mai, lädt der Fußballclub Killertal 04 (FC)zum Gemeindehaus Jungingen ein. Es gibt Rote Würste, Pommes, Schnitzel mit Pommes sowie Kaffee und Kuchen. Der FC weist darauf hin, dass das angrenzende Kindergartengelände samt Spielplatz für die Dauer der Hockete gesperrt ist.

Stetten a.k.M.

Zum Vatertags- und Familienfest im Schmeiental lädt der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Frohnstetten an der Frohnstetter Hütte ein. Die Hütte wird an diesem Tag von Vereinsmitgliedern bewirtet und ist alljährlich am Vatertag ein beliebtes Ziel für alle Wanderer, Radfahrer und Spaziergänger, die im Schmeiental auf Schusters Rappen oder mit dem Drahtesel unterwegs sind. Für Kinder gibt es vielfältige Mitmachangebote. Die Zufahrt zur Hütte ist nur Versorgungsfahrzeugen und Personen mit einer Gehbehinderung vorbehalten.

Straßberg/Winterlingen-Benzingen

Die diesjährige Vatertags-Wanderung des Skiclub Straßberg am Donnerstag, 29. Mai, führt zum Vatertagstreffen der Musikkapelle Benzingen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr beim Rathaus Straßberg; von dort aus wird gemeinsam nach Benzingen zum Festzeltgewandert. Die Strecke ist etwa vier bis fünf Kilometer lang; wer nicht mitwandern kann oder will, kann direkt zum Festzelt kommen. Bei schlechtem Wetter treffen sich die Teilnehmer um 11 Uhr zu Fahrgemeinschaften.