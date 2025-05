Vatertag in Haigerloch: Eine ganze Stadt ist auf den Beinen

Egal ob beim Dorffest in Bittelbronn, im Kurpark in Bad Imnau, im Nonnenhof in Trillfingen oder am Gansgarten-Weiher in Owingen: Auf allen Vatertagshocketen war mächtig was los.

Ein wahrer Publikumsmagnet war die Eröffnung des Bittelbronner Dorffestes am Vatertag. Besucher weit über das Stadtgebiet hinaus steuerten die Festmeile zwischen Kirche und Rathaus an – darunter auffällige viele Kameradschaften aus Empfingen, wie die „Jäger“, „Tiroler“ und die Frauenclique „Freundins“, selbst aus Hirschau hatte eine Gruppe den Weg nach Bittelbronn gefunden und eine Gruppe aus Wittershausen bei Vöhringen erstaunte mit einem größeren Wagen, der von einem Traktor gezogen wurde. Der „Schuppen“ aus Haigerloch war ebenfalls in Bittelbronn vertreten.

Das Wetter war nahezu perfekt, und die zahlreichen Gäste ließen sich kühle Getränke und Schweinshaxen schmecken. Am Nachmittag warteten zur Kaffeezeit leckere Kuchen und Torten auf die Feiernden. Das Softeis erfreute sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Zwei Bands in Bittelbronn

Zudem heizte am Nachmittag die Bittelbronner Band „Nachtsound“ den Vatertagsausflüglern mit vielen Stimmungshits ein, so dass die Langeweile auf dem Fest keine Chance hatte. Italienische Hits und Titel in spanischer Sprache durften ebenfalls nicht fehlen. Auch eine kleine Truppe aus Rangendingen setzte zwischendurch musikalisch Akzente, allerdings nicht auf der Bühne. Am Abend gab es zudem im Zelt Rockmusik vom Feinsten, gespielt von der Band „Rockbliss“, die Kracher von AC/DC, den „Toten Hosen“ oder Billy Idol mit nach Bittelbronn gebracht hatte.

Viel los im Kurpark

Der Musikverein Bad Imnau hatte an Vatertag in das herrlichen Ambiente des Kurparks eingeladen. Die Resonanz war überwältigend. Viele wandernden Väter, teils mit Bollerwagen und sogar Traktoren unterwegs, steuerten die MVI-Vatertagshockete an. „Über die Mittagszeit haben wir über 500 Besucher gezählt und gegen Abend dürften es dann bis zu 800 gewesen sein” so der sichtlich zufriedene Vorsitzende Jörg Lohner.

Er war richtig stolz auf das MV-Bewirtungsteam in den Verpflegungsständen und die vielen Bedienungen, welche die Gäste aus nah und fern zügig mit Speisen und Getränken versorgten. Dass alles so gut klappte, dazu trug auch der Förderverein Jugendhaus Bad Imnau bei. Er übernahm nämlich die Bewirtung im Weizenbierstand. Zum Mittagessen gab’s Schnitzel mit Kartoffelsalat, weiße Bratwürste, Salate oder Heiße Rote vom Grill sowie allerlei alkoholfreie Getränke, Weine und gekühltes Bier.

„Tanzlhasen“ aus Denkendorf und Jugendkapelle spielen

Zur Unterhaltung spielte die Jugendkapelle Haigerloch unter der Regie von Oliver Simmendinger auf. Ihr folgte in kleiner Besetzung die Körschtaler Tanzmusik „Die Tanzlhasen” aus Denkendorf, welche später von Tisch zu Tisch zogen und die Gäste zum Mitsingen animierten. Der Freizeitexpress Eyachtäler brachte auf der Schiene ebenfalls aus beiden Richtungen Besucher ob Radfahrer oder Wanderer auf der Schiene in den ehemaligen Kurort, der sich wieder mal gastfreundlich im Eyachtal präsentierte.

Auch Trillfingen und Owingen Anziehungspunkte

Viel los war auch auf der Vatertagshocketen der Trillfinger Feuerwehr im Schulhof sowie auf der Hockete des Fischereivereins Owingen an dessen Gansgarten-Weiher am Ende der Römerstraße. Ein ideales Ziel für Familien, denn Kinder konnten sich in einer Hüpfburg austoben. Sehr begehrt waren natürliche die gebratenen Forellen dort und auch die Kuchenauswahl ließ keine Wünsche offen.