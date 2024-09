Vater in Hechingen verurteilt

1 Der Mann zeigte dem Kind laut Gericht ein kinderpornografisches Video. (Symbolfoto) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ein 46-Jähriger soll einem Mädchen auf der Fahrt von Albstadt nach Balingen ein kinderpornografisches Video gezeigt haben – mit offenbar grauenvollen Folgen für das Kind. Der Mann muss in Haft.









Link kopiert



Der 46-Jährige, der zum wiederholten Mal wegen einschlägiger Taten angeklagt ist, habe, so die Staatsanwältin, das achtjährige Kind am 3. Mai 2019 in Albstadt abgeholt, um es zur Geburtstagsfeier seiner Tochter nach Balingen zu bringen.