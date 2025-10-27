„Vater des Katzenberg- tunnels“: Lörracher Ingenieur und Regionalpolitiker Albert Schmidt verstorben

Albert Schmidt, der über viele Jahrzehnte politisch aktiv war und als Ingenieur große Verkehrsprojekte geplant hat, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Mit ihm verliert die Region einen im Wortsinne ausgezeichneten Verkehrsgestalter: Für sein beispielhaftes Engagement bei der Realisierung des Katzenbergtunnels verlieh ihm Landrätin Marion Dammann 2013 die Ehrenmedaille des Landkreises Lörrach in Gold.

Ingenieur mit Leib und Seele Albert Schmidt, der 1938 in Lörrach geboren wurde, war Ingenieur mit Leib und Seele. „Straßenbau hat mich schon immer interessiert, deshalb wollte ich unbedingt Bauingenieur werden“, erklärte er anlässlich seines 80. Geburtstags im Gespräch mit unserer Zeitung.

Er absolvierte zunächst Lehren als Bauzeichner und als Maurer, um dann in Karlsruhe Bauingenieurwesen zu studieren. Seine berufliche Laufbahn führte ihn von der Elektrifizierung der Schwarzwaldbahn über die Planung der Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke von Würzburg nach Hannover bis hin zur Errichtung der Wiesentalbrücke der A 98 in Lörrach in den frühen 1980er Jahren – ein Projekt, das nach Schmidts eigenen Worten das Naherholungs- und Wasserschutzgebiet Grütt gerettet hat. Schmidts Meisterstück ist aber wohl der Katzenbergtunnel zwischen Bad Bellingen und Efringen-Kirchen, durch den seit Ende 2012 der Güter- und Schnellbahnverkehr rollt.

Umweltschonende „Bürgertrasse“

Der frühere Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe hat den Lörracher Ingenieur denn auch als „Vater des Katzenbergtunnels“ bezeichnet, wie der Schwarzwälder Bote 2012 schrieb. Als die Bahn in den 1970er und 80er Jahren eine Trassenführung durch das Rheinvorland favorisierte, entwickelte Schmidt eine visionäre Alternative: den 9,4 Kilometer langen Katzenbergtunnel. Diese umweltschonende „Bürgertrasse“ setzte sich 1989 im Raumordnungsverfahren mit Unterstützung der Kommunalpolitik und Bürgerschaft der Region durch. Schmidts Engagement war entscheidend, um zahlreiche Widerstände zu überwinden: Er plante, überzeugte, kämpfte – und rettete so das Landschaftsbild und damit auch Lebensqualität im Rebland.

Albert Schmidt war zudem über 40 Jahre in der Politik aktiv. Für die SPD saß er von 1975 bis 1980 im Lörracher Gemeinderat und von 1980 bis 1985 im Kreistag. Ab 1980 gehörte er der Verbandsversammlung des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee an, in der er zwischen 1987 und 2011 die SPD-Fraktion anführte und bis 2018 Mitglied war. Daneben engagierte sich Albert Schmidt auch im Sport und im Vereinsleben. In Kandern gründete der passionierte Golfspieler 1984 den Golfclub Markgräflerland.

Rückhalt im Privaten fand Schmidt bei seiner Frau Gudrun, mit der er seit 1962 verheiratet war. „Ohne meine Gudrun wäre mein Einsatz nicht denkbar gewesen“, sagte er 2018 gegenüber unserer Zeitung.

Albert Schmidts Wunsch entsprechend, findet die Beisetzung im engsten Familien- und Wegefährtenkreis statt.