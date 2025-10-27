„Vater des Katzenberg- tunnels“: Lörracher Ingenieur und Regionalpolitiker Albert Schmidt verstorben

Albert Schmidt ist verstorben. Der Lörracher Ingenieur und Regionalpolitiker hat unter anderem maßgeblich zum Bau des Katzenbergtunnels beigetragen.
Albert Schmidt, der über viele Jahrzehnte politisch aktiv war und als Ingenieur große Verkehrsprojekte geplant hat, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Mit ihm verliert die Region einen im Wortsinne ausgezeichneten Verkehrsgestalter: Für sein beispielhaftes Engagement bei der Realisierung des Katzenbergtunnels verlieh ihm Landrätin Marion Dammann 2013 die Ehrenmedaille des Landkreises Lörrach in Gold.