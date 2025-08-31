Er sprang ins Wasser, um seine Kinder zu retten - und ließ dabei sein Leben. Tagelang suchten Rettungskräfte im Comer See nach einem Gastronomen aus Baden-Württemberg.
Die Suche dauerte Tage, doch nun herrscht Gewissheit: Im Comer See in Oberitalien ist die Leiche eines 55-jährigen Mannes aus Baden-Württemberg gefunden worden. Der Tote wurde in etwa 220 Meter Tiefe von einem ferngesteuerten Tauchroboter entdeckt und dann auch eine größere Strecke nach oben gebracht, wie die Feuerwehr der Gemeinde Lecco mitteile. Geborgen wurde er dann von zwei Tauchern. Der Mann aus Bühl versank, nachdem er seine beiden Kinder aus dem Wasser rettete.