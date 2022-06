1 Mit den Temperaturen steigt auch die Lust auf ein leckeres Eis. Foto: Image by StockSnap from Pixabay

Horb - 30 Grad, Sonnenschein und ein ruhiges Plätzchen am Neckar. In dieser Auflistung fehlt eigentlich nur noch ein leckeres Eis. Die Auswahl an Sorten geht mittlerweile deutlich über das klassische Vanille, Schokolade und Erdbeere hinaus – es gibs fast nichts, was es nicht gibt. Leckeres Eis gibt es auch in Horb. Wir verraten, wo.

Porto Neckar

Die Familie Fradella vom "Porto Neckar" am alten Freibad stellt seit 53 Jahren Eis her. Hergestellt werden 40 verschiedene Eissorten, die auch an Gastronomie und Großkunden verkauft werden. Und mit Blick direkt auf den Neckar, schmeckt das Eis sicher gleich doppelt so gut.

Adresse: Neckarstraße 48, 72160 Horb a. N.ckar

Öffnungszeiten: Montags Ruhetag, ansonsten 11.30 bis 14 Uhr geöffnet (außer Samstags) und 17 bis 21.30 Uhr.

Socia-Media: facebook.com/portoneckar

Gleis Süd

Nicht nur Burger, Pizza und Live-Musik, sondern auch Eis gibt es im Gleis Süd. Direkt am Bahnhof gelegen, lässt sich das Warten auf den Zug oder Bus geschickt mit dem Verzehren einer Kugel Eis verbinden.

Adresse: Bahnhof 2, 72160 Horb am Neckar

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag sind Ruhetage, Mittwoch-Sonntag von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet.

Web & Social Media: gleissued.de, facebook.com/Gleissued, instagram.com/gleis_sued

Marion Steiner Konditorei

Im ehemaligen Eiscafé Dolada verkauft Marion Steiner aus Mühlen seit Februar 2021 leckere Kuchen und Torten. Weiterhin im Sortiment hat sie aber auch diverse Eissorten. Schattig, ruhig und zwischen historischen Gebäuden lässt sich das Eis hier ganz entspannt genießen.

Adresse: Hirschgasse 5, 72160 Horb am Neckar

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag sind Ruhetage, Mittwoch-Freitag von 12.30 bis 16.30 und Samstag/Sonntag von 11 bis 16.30 Uhr geöffnet

Web & Social Media: konditoreisteiner.de, facebook.com/Konditorei-Steiner, instagram.com/konditorei_steiner

La Dolce Vita

Vicky und Koray Yildiz führen das "La Dolce Vita". Neben Pastagerichten und Pizza wird auch Eis verkauft. Dieses kann in der Kernstadt zwischen belebter Bummelzone und historischer Altstadt verspeist werden.

Adresse: Neckarstraße 38, 72160 Horb am Neckar

Öffnungszeiten: Montag-Sonntag von 11 bis 22 Uhr.

Web & Social Media: pizzataxihorb.de, facebook.com/ladolcevitahorb