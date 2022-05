So lebt es sich als Sehbehinderter in Villingen

1 Vanessa Buer und Fabian Riegger sind seit ihrer Kindheit und Jugend von der Krankheit Retinitis Pigmentosa betroffen. Von dieser lassen sie sich aber nicht unterkriegen. Foto: Schölzel

Vanessa Buer und Fabian Riegger leiden unter Retinitis Pigmentosa und sehen die Welt mit Tunnelblick. Auf Instagram machen sie auf ihr Leben mit der Krankheit aufmerksam.















Villingen-Schwenningen - Zumindest jeder der stark kurzsichtig ist, kennt das Problem: Alles, was in der Entfernung liegt, ob Straßenschilder, Gegenstände, Ampeln oder Autos, wird verschwommen wahrgenommen und ohne Brille ist man im Alltag völlig hilflos. Was ist aber, wenn man die Welt gänzlich durch einen Tunnelblick wahrnimmt?