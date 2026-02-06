Vandalismus und wilder Müll: Stadt Lahr weitet Kameraüberwachung deutlich aus

Sachbeschädigungen und illegal entsorgter Abfall sind ein wachsendes Problem in Lahr. Lange wurde über die Installation weiterer Kameras diskutiert – nun ist es so weit.
Die Verzweiflung beim FV Dinglingen erreichte zum Jahresstart einen neuen Höhepunkt. Einmal mehr war der Sportplatz des Fußballvereins Opfer blinder Zerstörungswut. Mutmaßlich eine Gruppe Jugendlicher setzte eine bereits gezündete Feuerwerksbatterie in Brand und verursachte so ein Feuer, das nicht nur den Kunstrasen in Mitleidenschaft zog, sondern auch für einen Totalschaden an einer Auswechselbank sorgte.