Vandalismus und Gewalt in Sulz: Das steckt hinter der Videoüberwachung auf dem Schulhof

Nach einer Häufung von Straftaten zieht Sulz die Notbremse und setzt auf Videoüberwachung an der Schule. Was passiert ist, und wie überwacht wird – wir haben nachgefragt.
Zunehmender Vandalismus zwingt viele Schulen deutschlandweit dazu, tätig zu werden. Das Mittel der Wahl: Videoüberwachung. Auch in Sulz ist die bereits im Einsatz – an der Grund- und Werkrealschule. Nun wird sie auf das Gelände der Lina-Hähnle-Realschule ausgeweitet, und auch das Albeck-Gymnasium hat Interesse daran bekundet. Was die Überwachung in Sulz nötig macht, und was da erlaubt ist: Wir haben nachgefragt.