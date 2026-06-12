Vandalismus in Wolfach: Wartehäuschen bleibt Sanierungsfall

Nachdem zwei Jugendliche das Wartehäuschen am Bahnhof zerstören, tat sich bezüglich der Sanierung lange nichts. Jetzt besteht immerhin Kontakt zur DB.
Zerstörungswut bescherte Bus- und Bahnfahrern in Wolfach einen wenig komfortablen Start ins Jahr. An den Konsequenzen hat sich seither sichtbar noch nichts verändert. Jugendliche aus einer achtköpfigen Gruppe sollen am 3. Januar fast alle Scheiben des Wartehäuschens eingeschlagen haben. Ein vom Bauhof montiertes Bretter-Provisorium sichert das Häuschen seither in Richtung Gleis ab.