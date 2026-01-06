Vandalismus in Wolfach: Bushäuschen zerstört

1 Das Bushäuschen wurde vollkommen entglast. Foto: privat Die Bundespolizei wurde am 3. Januar gegen 18.20 Uhr darüber informiert, dass eine Gruppe von acht Jugendlichen ein Wartehäuschen am Bahnhof Wolfach zerstört haben soll.







Die Jugendlichen sollen die Scheiben des Wartehäuschens eingeschlagen haben. Anschließend sollen die Jugendlichen in eine Regionalbahn gestiegen sein. Eine Streife des Polizeipräsidiums Offenburg stellte vor Ort ein komplett entglastes Wartehäuschen sowie ein beschädigtes Display am Fahrkartenautomaten fest. Eine Videoauswertung der Regionalbahn wurde veranlasst. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.