Jetzt geht’s dagegen: Am Nordportal der katholischen Kirche St. Elisabeth entfernt Restauratorin Melanie Buff die Schmierereien, die unbekannte Täter aufgesprüht haben. Die schlechte Nachricht: Die Gemeinde muss selbst zahlen.















Albstadt-Tailfingen - Ganz vorsichtig hat Melanie Buff ausprobiert, womit sie die Farbe wieder abbekommt vom Nordportal der katholischen Kirche St. Elisabeth am Lammerberg. Dort hatten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag, 26. August, mit blauer und grüner Farbe "Zu laut" auf das Relief der Heiligen Elisabeth und "Viel zu laut" auf die beiden bronzenen Türen gesprüht. Das Anarchie-Zeichen "A" in einem Kreis, das sie auf dem gläsernen Aushang-Kasten hinterlassen hatten, konnte Kirchenpfleger Gerhard Spiegler selbst entfernen. Am Nordportal aber muss eine Fachfrau ran.