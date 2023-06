Vandalen haben sich am frühen Sonntagmorgen entlang der L 102 bei Schuttertal an Verkehrsschildern und Leitpfosten zu Schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Vandalen insbesondere in Fahrtrichtung Seelbach, aber auch in Fahrtrichtung Schweighausen etliche Leitpfosten herausgerissen und in ein neben der Fahrbahn liegendes Gelände geworfen.

Weiterhin wurden Verkehrszeichen abgeknickt und aus dem Boden gerissen sowie auf dem dortigen Radweg verankerte Schachtdeckelherausgenommen. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Lahr wurden am Sonntag auf die Verwüstungen aufmerksam und konnten die Gefahren beseitigen, so dass es nach derzeitigen Erkenntnissen niemand zu Schaden kam.

Der Schaden an Schildern und Pfosten wird auf rund 1100 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Vandalen geben können, sich unter Telefon 07821/27 70 bei der ermittelnden Beamten zu melden.