Die Vandalismus-Meldungen reißen nicht ab: Nun haben Unbekannte in Schramberg diese Woche gleich mehrere Schaufenster mit Steinen eingeschmissen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter, wie die Polizei mitteilt, mit einem Stein eine Schaufensterscheibe einer Weinhandlung in der Schillerstraße eingeworfen. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Am Donnerstagabend dann, gegen 23.45 Uhr, haben Unbekannte eine ähnliche Sachbeschädigung in der Berneckstraße begangen. Die Randalierer warfen laut Polizei zwei Steine in ein Schaufenster einer ehemaligen Fahrschule. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von etwa 4000 Euro liegen, heißt es weiter.

Schon in der Nacht auf Mittwoch war in der Schillerstraße eine Scheibe eingeworfen worden. Foto: Wegner

Aufmerksame Zeugen konnten bei diesem zweiten Zwischenfall nach dem Knallgeräusch noch drei junge Männer, im Alter von 18 bis 20 Jahren, in Richtung Berneckschule wegrennen sehen. Eine nähere Beschreibung war den Zeugen nicht möglich. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/ 27 01-0, zu beiden Vorfällen entgegen.