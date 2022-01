Unbekannte brechen in ehemaliges Krankenhaus ein – mehrfach gesicherte Tür kaputt

Vandalismus in Schramberg

1 Schon mehrfach kam es im ehemaligen Schramberger Krankenhaus zu Vandalismus-Vorfällen. Foto: Riesterer

Etwas mehr als zehn Jahre ist das ehemalige Schramberger Kreiskrankenhaus nun geschlossen – und das Gebäude kommt aufgrund von regelmäßigen Einbrüchen und Fällen des Vandalismus nicht zur Ruhe. Nun vermeldet die Polizei wieder einen Vorfall.















Schramberg - Eine mehrfach gesicherte Eingangstüre zur ehemaligen Leichenhalle des ehemaligen Kreiskrankenhauses ist am vergangenen Wochenende aufgebrochen worden, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Den Schaden an der Tür schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Ob etwas aus dem stillgelegten Gebäude gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das alte Krankenhaus im Parktorweg ist schon mehrfach Ziel von Unbekannten gewesen, die dort ihr Unwesen trieben. Auch in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagabend ist Lichtschein von Taschenlampen oder Handys dort aufgefallen. Ob es immer wieder dieselben Personen sind, die sich dort aufhalten, ist nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.