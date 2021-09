Schwarzwald-Baar-Klinikum Corona-Patienten sind "im Normalfall" nicht immunisiert

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Schwarzwald-Baar klettert in die Höhe – und auch am Klinikum in Villingen-Schwenningen mussten in den vergangenen Wochen tendenziell wieder mehr Coronapatienten aufgenommen werden. Versagt die Impfstrategie? Diese Frage stellen sich manche Beobachter.