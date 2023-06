Erneut muss sich die Stadt Schramberg mit Vandalismus im Stadtpark auseinandersetzen. Dieses Mal am Erhard-Junghans-Denkmal, das verunstaltet wurde.

Die Stadt Schramberg hat wieder einen Vandalismus-Schaden im Park der Zeiten zu beklagen. Wohl an diesem Wochenende wurde das Denkmal, das zu Ehren von Erhard Junghans nach dessen Tod im Park errichtet worden war, beschmiert. Blau, rosa und grün wurden dazu verwendet, die Bronzeplatten einzufärben.

So fand unsere Leserin die Anlage am Sonntag vor. Foto: v. Zeppelin

Zudem muss der oder die Täter auch noch eine rote Spraydose verwendet haben. Denn eine weiße Bänke in der Gedenkanlage ist ebenfalls verunziert. Zwei Herzen, eine Abkürzung an der Lehne sowie ein Spruch auf der Sitzfläche sind nämlich in Rot ausgeführt.

Auch die Sitzbank wurde besprüht. Foto: v. Zeppelin

Der Bezirksdienst der Polizei Schramberg wird die Ermittlungen aufnehmen, nachdem die Stadt die Beamten über die Sachbeschädigung informiert hat.

Bereits im Mai hatten Randalierer den Park der Zeiten heimgesucht und dort beträchtlichen Schaden hinterlassen.

Erhard Junghans, der zusammen mit seinem jüngeren Bruder Arthur Junghans (1852-1920) die von ihrem Vater gegründete Uhrenfabrik Gebrüder Junghans fortführte und ihren Aufstieg zur größten Uhrenfabrik der Welt erreichte, ist in seiner Heimatstadt bis heute präsent, vor allem durch seine Villa mit ihrem Park, die seine Familie 1933 der Stadt überlassen hat. In diesem Park, früher Stadtpark, heute Park der Zeiten befindet sich die Gedenkanlage.