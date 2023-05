„Leider musste die Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen feststellen, dass Unbekannte mehrere Bänke im Park der Zeiten mutwillig zerschlagen haben“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Diese zählt weiter auf: „Das Werkzeug am neuen Rad-Service-Punkt am Bürgerbüro Sulgen blieb keine vier Wochen an seinem vorgesehenen Platz. Zudem wurde eines der großen Deko-Ostereier in der Fußgängerzone gestohlen.“ Der Diebstahl in Sulgen geschah laut Polizei zwischen Freitag, 9 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. Der Täter klaute Schraubendreher, einen Adapter für eine Luftpumpe und ein Schraubenschlüsselset. Diese waren mit Drahtseilen gesichert. Der Wert beträgt rund 200 Euro.

Die sinnlose Zerstörung von Bänken und der Diebstahl öffentlichen Eigentums schade dem Gemeinwohl und sei insbesondere für diejenigen sehr ärgerlich, die sich für ihre Stadt ehrenamtlich oder beruflich einbringen, so die Stadt weiter.

Hinweise erwünscht

„Sachbeschädigungen und Diebstahl werden zur Anzeige gebracht“, betont die Stadtverwaltung, die an den gesunden Menschenverstand appelliert und die Bürger Schrambergs bittet, „mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen sowie sachdienliche Hinweise zu Tätern der Polizei unter Telefon 07422/2 70 10 zu melden“.