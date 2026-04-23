Vandalismus in Schönau: Forstmaschine beschädigt

Die Polizei fragt: „Wer hat im Bereich des Fuchswalds bei Schönau verdächtige Wahrnehmungen gemacht?“

Eine Forstmaschine ist im Wald bei Schönau mutwillig beschädigt worden, scheibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen Samstag, 18. April, 18 Uhr und Montag, 20. April, 7 Uhr. Unbekannte Täter beschädigten eine eine Forstmaschine, welche unweit der Örtlichkeit „Tiergrüble“ im Wald an der Fuchswaldstraße steht.

An der Forstmaschine wurden Schläuche gelockert und mutmaßlich eine Flüssigkeit in den Hydraulikkreislauf eingebracht, so dass die Maschine nicht mehr betriebsbereit ist.

Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/889 00, sucht Zeugen, welche im Bereich des Fuchswaldes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen.