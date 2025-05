Vandalismus in Schömberg: Kaum sind neue Bänke aufgestellt, schon gibt es Ärger

Nach Feuer in Schömberg Verletzte, Brandursache, wo die Bewohner unterkommen – das ist bislang bekannt

Im Bühlhof in Schömberg ist am Montagabend kurz vor 21 Uhr in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war bis 23 Uhr vor Ort. Wie geht es jetzt weiter?