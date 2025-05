Vandalismus in Schömberg: Hat die Schmiererei an der Bank Konsequenzen?

1 Diese Bank am Erlebnispfad in Schömberg wurde beschmiert. Foto: Krokauer Vandalen haben eine Bank am Erlebnispfad in Schömberg beschmiert. Jetzt stellt sich die Frage nach den strafrechtlichen Konsequenzen.







Derzeit entsteht in Schömberg ein Spielplatzprojekt mit dem Namen „Schömberg mit allen Sinnen“. Auf Initiative von Unternehmerin Ursula Bertsch und Yvonne Alvarez von der Stiftung Lebenshilfe Pforzheim und Enzkreis entsteht dieser Erlebnispfad. Er führt vom Aussichtsturm Himmelsglück über den Kurpark, das Lindenareal, den Eulenbach entlang zur Kinderklinik. Dabei stellte der Bauhof der Gemeinde sogenannte Inklusionsbänke auf. Das Besondere an diesen Bänken ist ein Freiraum in der Mitte der Sitzfläche. So können zum Beispiel Rollstuhlfahrer dort hineinfahren. Sie sind mittendrin im Geschehen, so die Intention des Projekts.