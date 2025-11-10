Vandalismus in Schömberg: Ein Video-Alarmsystem soll auf dem Schulcampus für Ruhe sorgen

Immer wieder gab es Vandalismus auf dem Schömberger Schulcampus – nun soll ein Video-Alarmsystem für mehr Sicherheit sorgen.

Auf dem Schömberger Sport- und Schulcampus kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Vandalismus und Sachbeschädigungen. „Alle bisherigen Maßnahmen haben zu keiner Verbesserung geführt“, erklärt Marion Maier, Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal. Nun setzt der Schulträger auf ein Video-Alarmsystem – in der Hoffnung, dass endlich Ruhe auf dem Gelände einkehrt.

Zum Einsatz kommen soll ein Video-Alarmsystem der Firma AIDA, das – so versicherte es Maier in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrats – nur außerhalb der Schulzeiten „scharf gestellt“ wird. Das System wurde mit mehreren Datenschutzbeauftragten besprochen und entspreche dem Datenschutz.

Über Bewegungsmelder

Vorerst sind sechs Kameras geplant, die sich über Bewegungsmelder einschalten, wenn sich jemand im Aktionsradius der Kamera zu den festgelegten Aufnahmezeiten außerhalb des Schulbetriebes bewegt. Während der Schulzeiten bleibt das System ausgeschalten.

Die Bilder werden dann an ein Alarmzentrum weitgeleitet, bei welchem die Daten beurteilt werden. Dort wird dann entschieden, ob es reicht, die Person über eine Bandansage dazu aufzufordern, das Gelände zu verlassen, oder ob auf dem Gelände Dinge passieren, die nicht erwünscht sind. Wird eine Straftat erkannt, werde direkt die Polizei verständigt. Ist dies nicht der Fall, werden die Daten unmittelbar gelöscht.

Keine Gesichtserkennung

Die Kameras und Lautsprecher funktionieren kabellos mit Akku und über GSM-Netz, aufgrund der Auflösung sei eine Gesichtserkennung nicht möglich.

Einstimmig vergab der Verwaltungsrat den Auftrag an die Firma Aida Systeme aus Balingen zum Preis von 13 250 Euro.