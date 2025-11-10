Vandalismus in Schömberg: Ein Video-Alarmsystem soll auf dem Schulcampus für Ruhe sorgen

Immer wieder gab es Vandalismus auf dem Schömberger Schulcampus – nun soll ein Video-Alarmsystem für mehr Sicherheit sorgen.
Auf dem Schömberger Sport- und Schulcampus kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Vandalismus und Sachbeschädigungen. „Alle bisherigen Maßnahmen haben zu keiner Verbesserung geführt“, erklärt Marion Maier, Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal. Nun setzt der Schulträger auf ein Video-Alarmsystem – in der Hoffnung, dass endlich Ruhe auf dem Gelände einkehrt.