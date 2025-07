Ob sie das Wort Vandalismus vorher gekannt haben? Die Kinder aus der Löwen- und Fischlegruppe im Kindergarten St. Martin schütteln den Kopf. Aber dass man so etwas nicht macht, das haben sie gewusst, auch wenn ihre Lebenserfahrung gerade einmal vier bis sechs Jahre beträgt.

Erzieherin Petra Dieterle hat die Kinder an jenem schönen Sommermorgen, an dem die Kinder am liebsten durch den Garten toben, zusammengetrommelt und mit ihnen im Besprechungsraum des Kindergartens Platz genommen, in den sonst eigentlich nur die Erwachsenen und die „Maxis“, also die Vorschüler, dürfen. Dort sitzen sie etwas unruhig, aber dennoch aufmerksam auf den viel zu großen Stühlen – denn sie haben unserer Redaktion etwas zu erzählen.

„Was ist unsere Regel, wenn wir irgendwo etwas Gebautes sehen?“, fragt die Erzieherin in die Runde. „Nicht kaputt machen.“ Und warum? „Weil die anderen sonst traurig sind“, antworten die Kinder, als wäre es eine Selbstverständlichkeit.

Lange daran gebaut

Doch das ist es scheinbar nicht, wie die Kleinen auf dem Waldplatz erfahren mussten, auf dem sie immer montags an ihrem gruppenübergreifenden Waldtag austoben. „Wir haben ein Haus mit Garten gebaut, und dann kamen Kinder und haben es kaputt gemacht“, erzählt ein Junge. „Wir wissen nicht, ob es Kinder oder Erwachsene waren“, ergänzt die Erzieherin.

Wie lange sie für das Haus gebraucht haben, fragt sie die Kinder: „Hat uns ein Waldtag gereicht?“ Nein, es waren drei, erinnert sich ein Junge. Dann kamen die Unbekannten und haben alles wieder eingerissen.

Die Zerstörer hatten den Kindern auch erstmal die Lust genommen, ein neues Häuschen zu bauen, weil sie Angst hatten, dass es wieder kaputt gemacht werden könnte.

Jetzt gibt es einen Geheimgang

Aber dann haben sie sich etwas einfallen lassen: Das neue Häuschen bekommt einen geheimen Eingang, den nur sie kennen. Jetzt haben es die Kleinen fast wieder aufgebaut. „Nur der Garten fehlt noch“, erzählen sie stolz.

Der Spaß am Bauen ist zurück. Und durch den Vorfall haben sie ein neues Wort gelernt, mit dem diejenigen, die bald eingeschult werden, ihre Mitschüler und Lehrer sicher zum Staunen bringen werden. Dass sie Vandalismus doof finden, wussten sie vorher schon.