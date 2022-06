3 An einem Bagger wurde die Scheibe eingeschlagen. Foto: Gemeinde Waldachtal

Die Fälle von Vandalismus in Waldachtal nehmen kein Ende. In den vergangenen Tagen ist Salzstetten das Ziel von Vandalen geworden.















Waldachtal-Salzstetten - Während sich der Ortschaftsrat Salzstetten mit den Vandalismusvorfällen an der örtlichen Grundschule auseinandersetzt, treiben die vermeintlichen Verursacher weiterhin ungestört ihr Unwesen im Ort. Kurz nachdem Ortsvorsteher Friedrich Hassel in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Gremium über die Ergebnisse aus der Diskussion des Ortschaftsrates informierte, wurden neue Fälle von Vandalismus bekannt.

Scheibe am Bagger eingeschlagen

Diese sollen sich am vergangenen Wochenende ereignet haben. So wurde am Freitag, 3. Juni, festgestellt, dass an einem Mini-Bagger auf dem Spielplatz neben der Grundschule eine Scheibe eingeschlagen worden war. Des Weiteren wurden auf dem Grundschulgelände erneut Schmierereien festgestellt. Scheinbar fiel den Personen eine Sprühdose Markierungsfarbe, wie sie auf Baustellen und im Forst eingesetzt wird, in die Hände. Damit wurden nicht nur Teile des Geländes an der Grundschule beschmiert, sondern auch die Ochsenkopfhütte in Salzstetten. Auch die jüngsten Ereignisse sollen zur Strafanzeige gebracht werden.

Runder Tisch ist geplant

Der Ortschaftsrat war sich zuletzt darin einig, dass zunächst am runden Tisch Lösungen für die Vorfälle erarbeitet werden sollen. An diesem sollen Vertreter der Schule und des Kindergartens, der Kommune, der Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes und Beamte des zuständigen Polizeireviers Platz nehmen, um ein Maßnahmenpaket zu schnüren. Auch der Jugendraum Salzstetten sei mittlerweile ins Boot geholt worden. Der Einsatz eines Kameraüberwachungssystems an der Grundschule ist jedoch nicht ausgeschlossen, sofern die mildesten Mittel keine Wirkung zeigen.