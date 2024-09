Vandalismus in Rosenfeld: Unbekannte demolieren Sporthalle

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Die Turnhalle in Rosenfeld ist am Freitag erneut von Personen beschädigt worden.









Link kopiert



In Rosenfeld wurde am Freitag die Turnhalle in der Schulstraße, wie schon in der Woche zuvor, von Unbekannten verunstaltet. Das berichtet die Polizei.