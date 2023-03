Sind Steinewerfer in der Stadt unterwegs?

Vandalismus in Horb

1 Die Uhr am Haus von „Schmuck am Aischbach“ wurde mit einem Backstein eingeschlagen. Foto: Daniel Schneider

Eine eingeschlagene Uhr, ein Riss in der digitalen Info-Tafel am Bahnhof und Attacken gegen den Jugendraum Hirsch: Mehrere Vandalismus-Fälle sorgen für Ärger in der Stadt. Die Stadt sieht einen leichten Anstieg bei den Vorfällen.









,,Das war eine stumpfe, destruktive Tat“, sagt Lucia Steimle, Besitzerin der Goldschmiede Schmuck am Aischbach. Sie zeigt den handgroßen Backstein, mit dem die Uhr an der Vorderseite des Gebäudes in der Nacht auf Samstag eingeworfen wurde.