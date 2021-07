Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Zerschnittene Netze, Brandflecken auf dem Boden und an den Wänden und Dellen in der Alu-Umwandung – für den Zustand des Mini-Spielfelds an der Grosselfinger Hainburgschule findet Bürgermeister Friedbert Dieringer kaum noch Worte.