Vandalismus in Freudenstadt: Installationen auf Kunstweg in Grüntal massiv beschädigt

Ein Fall von Zerstörungswut am Kunstweg in Grüntal überschattet den Start des Kultursommers Nordschwarzwald, der an diesem Donnerstag eröffnet wird.

An diesem Donnerstag wird der Kultursommer Nordschwarzwald auf der Gartenschau eröffnet. Einen Teil des Programms gestalten auch in diesem Jahr wieder die beiden Künstler Jürgen und Gloria Keller vom Kunstatelier in Grüntal. Sie hatten für den Kultursommer 2021 mit Karin Hirschle und Hans Hellmut Treeck den Kunstpfad in Grüntal gestaltet und eröffnet.

Entstanden ist ein Pfad mit über 40 Installationen am Wegesrand. Diese bereichern nicht nur die Landschaft, sie sollen auch zum Nachdenken anregen und den Spaziergängern die Kunst nahebringen.

Schäden an den Installationen, die aufgrund der Wetter- und Umwelteinflüsse im Laufe der Jahre entstanden sind, hielten sich bisher in Grenzen und wurden von den Künstlern schnell wieder in Ordnung gebracht. Erstmals wurden jetzt – in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli – aber zwei der Installationen vorsätzlich durch Vandalismus massiv beschädigt.

Den Zeitpunkt der Tat kann Gloria Keller deshalb so gut eingrenzen, weil sie am Samstag noch bis 16 Uhr auf dem Kunstweg gearbeitet hatte, um ihn für den Kultursommer auf Vordermann zu bringen. Am Sonntag wurde sie über die Schäden informiert.

„Trauerposter“ erinnert an sinnlosen Vandalismus

Betroffen ist die „Mein Name ist Hase“-Installation, bei der ein Stuhl aus dem Boden gerissen und der darauf sitzende Hase vom Stuhl mit Gewalt entfernt wurde. Ein Ohr ist dabei abgebrochen und im Material sind Risse entstanden. Bei der weiteren Installation „Spielball“ wurde eine von vier „Zitzen“ herausgerissen.

Keller will versuchen, beides zeitnah zu reparieren. Aufgrund der Vorbereitungen für den Kultursommer und des Engagements auf der Gartenschau fehlt dafür aber eigentlich die Zeit. Mit einem „Trauerposter“ auf der Bank – dort, wo bisher der Hase gesessen hat – erinnert Keller bis zur Reparatur und Rückkehr des Hasen an den sinnlosen Vandalismus, der zum Abbau gezwungen hat. Verstehen kann sie es nicht.

Die Installation „Mein Name ist Hase“ vor dem Vorfall Foto: Keller

Bereichert wird der Kunstweg, der in unmittelbarer Nähe des Ateliers in der Forchenkopfstraße 5 startet, künftig aber im Gegenzug durch drei neue Installationen von Gloria und Jürgen Keller und durch eine weitere Installation des Altensteiger Künstlers Andreas Härle mit dem Titel „Das Ende des Regenbogens“. Die Installation basiert auf der Mythologie, dass das Ende eines Regenbogens auf der Erde immer auf einen Schatz treffen soll. Mehr will Keller vorab nicht verraten.

Künstlerin Gloria Keller mit einem der Bilder, die man beim offenen Atelier betrachten kann Foto: Monika Schwarz

Im Rahmen des Kultursommers bieten sie und ihr Mann am 20. und 27. Juli jeweils um 15 Uhr Führungen über den Kunstweg an. Gestartet wird im Atelier. Beide werden die Pforten des Ateliers vom 19. bis zum 27. Juli öffnen und kunstinteressierten Besuchern eine Auswahl ihrer Bilder, Skulpturen und Installationen präsentieren. Während Gloria Keller meist Frauen malt – ihre neue Serie „Alice im Wunderland“ wurde bereits mehrfach ausgestellt –, stehen bei Jürgen Keller eher Drahtfiguren und Lichtobjekte sowie Skulpturen im Vordergrund.

Tangoschnupperkurs und argentinisches Grillbuffet

Im Rahmen des Kultursommers bieten die beiden passionierten Tangotänzer am 26. Juli um 16 Uhr auch einen kostenlosen Tangoschnupperkurs an und die Möglichkeit, das Erlernte beim gemeinsames Tanzen mit DJane Eva auch gleich umzusetzen. Sofern bis zum Start des Kultursommers genügend Anmeldungen vorliegen sollten, gibt es ab 12 Uhr an diesem Tag ein argentinisches Grillbuffet zum Preis von 30 Euro pro Person.

Den Abschluss macht am 3. August das musikalische Duo Melange-Orange mit Karin Huttary (Afro-Drums, Percussion) und Jochen Roddewig (Saxofon) um 15 Uhr. Der Eintritt zum Konzert im Atelier ist frei, Spenden sind erwünscht.

Die Veranstaltungen

Kultursommer

Der Kultursommer Nordschwarzwald findet vom 17. Juli bis zum 17. August mit 100 Events an 27 Veranstaltungsorten in der gesamten Region statt. Die offizielle Eröffnung findet an diesem Donnerstag um 17 Uhr im „Xentrum“ auf der Gartenschau statt. Infos zum Programm des Kultursommers gibt es unter www.kultur.nordschwarzwald.de.

Kunstweg

Infos zum Kunstweg gibt es unter www.kunstweg-gruental.de.

Grillbuffet

Anmeldungen zum argentinischen Grillbuffet sind noch an diesem Donnerstag möglich unter Telefon 0157/ 89 54 21 65 oder per E-Mail an gloriakeller55@web.de.