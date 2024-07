Vandalismus in Freiburg

1 Ein Mann hat in Freiburg mehrere Autospiegel abgetreten. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein alkoholisierter Mann hat im Freiburger Stadtteil Stühlinger in der Nacht mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt.









Mehrere Außenspiegel von geparkten Autos sind am Donnerstagabend, 25. Juli, gegen 22.30 Uhr durch einen zunächst Unbekannten in der Wentzingerstraße in Freiburg beschädigt worden.