Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Firmengebäude bei Dunningen beschmiert, ein Eingangs-Drehkreuz und Rolltore mit Eisenketten blockiert und ein Banner angebracht. Worum es dabei ging.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, vermutlich aber in den frühen Morgenstunden des Freitags, haben unbekannte Täter an einem Unternehmen im Seedorfer Unterbergenweg mehrere Farbschmierereien begangen, ein Eingangs-Drehkreuz und Rolltore mit Eisenketten blockiert und ein Banner angebracht.

„Kriegstreiber stoppen“ und „no war“

Sowohl bei den Farbschmierereien als auch auf dem Banner wurden die Worte „Kriegstreiber stoppen“ bzw. „no war“ und dergleichen aufgebracht, wie die Polizei mitteilt. Das Unternehmen stellt unter anderem Zündsysteme her.

Zeugen gesucht

Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern der strafbaren Handlungen. Personen, die entsprechende Beobachtungen in der Nacht auf Freitag gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel.: 07422 2701-0, oder mit der Polizei Rottweil, Tel.: 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.