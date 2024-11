Vandalismus in der Oberstadt

1 Ein Unbekannter hat in der Oberndorfer Oberstadt eine Autoscheibe eingetreten (Symbolbild). Foto: Heiko Küverling - stock.adobe.com

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall mitten in Oberndorf.









An der Kreuzung Kirchtor- und Wettestraße ist es im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem VW gekommen. Ein Unbekannter trat laut Polizeibericht die Scheibe an dem schwarzen VW ein.