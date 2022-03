1 Das zerstörte Gartenhaus auf dem Spielplatz am Hallenbad in Bräunlingen: Unbekannte haben am 1. März die Tür des Hauses eingetreten. Foto: Stadt Bräunlingen

Randalierer sorgen für Ärger in Bräunlingen. In den vergangenen Monaten kam es verstärkt zu Sachbeschädigungen im Stadtgebiet.















Bräunlingen - Bereits in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar hatten unbekannte Randalierer versucht, die Straßenbeleuchtungen am Vereinshaus zu öffnen und zu zerstören. In der selben Nacht wurde laut Stadtverwaltung eine Scheibe im ersten Stock auf der Rückseite der Grundschule mit einem Stein eingeworfen. Nur wenig später, am 1. März, traten Unbekannte die Türe des Gartenhauses auf dem Spielplatz am Hallenbad ein.