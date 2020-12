Vandalismus in Bad Wildbad Sind in der Innenstadt Rabauken am Werk?

Offensichtlich hatten über die Weihnachtstage Rabauken nichts Besseres zu tun, als an verschiedenen Stellen der Fußgängerzone und in der König-Karl-Straße die von der Stadt angebrachten Hinweise meist noch mehr zu zerstören, als den bei der Wilde-Mann-Brücke in der König-Karl-Straße fotografierten. "Was wohl in den leeren Köpfen solcher Rabauken vorgeht?", war der Kommentar einer Passantin.