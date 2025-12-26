Vandalismus in Bad Imnau: Der Jesusfigur fehlen Kopf und eine Hand

1 Jesus fehlt der Kopf: Wie das geschehen konnte und wer dahinter steckt, ist noch unklar. Foto: Gunar Haid Unbekannte Täter haben mal wieder in Bad Imnau zugeschlagen: Diesmal erwischte es die Jesus-Statue, welche im vorderen Teil der Lourdes Grotte im Kurpark steht







Link kopiert



Unbekannte Täter haben mal wieder in Bad Imnau zugeschlagen: Diesmal erwischte es die Jesus-Statue, welche im vorderen Teil der Lourdes Grotte im Kurpark steht. Ihr wurde der Kopf abgeschlagen Der Täter erwischte die Tonstatue durch die stabile Metallgitterabsperrung mit Zugangstüre hindurch und entfernte das Kopfteil und eine Hand, die neben der Statue liegen. Die Madonna-Statue im hinteren, erhöhten Teil der Grotte blieb unbeschädigt. Vor einigen Wochen wurde der Eichhörnchenweg Zielscheibe von Vandalen indem sie dort Geländer, Pfosten und Handläufe demolierten und eine Ruhebank den Badwald hinunter warfen.