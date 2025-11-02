Vandalismus in Bad Herrenalb: Bücherschrank wird Opfer sinnloser Zerstörungswut

Vandalismus: Der Bücherschrank in Bad Herrenalb wurde zerstört. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar. Für viele ist der Angriff auf den Schrank mehr als nur ein Sachschaden.

Was sonst ein Ort der Ruhe, des Teilens und der stillen Freude am Lesen ist, bot am Wochenende ein erschütterndes Bild: Der beliebte Bücherschrank im Fantasiegarten von Bad Herrenalb wurde Opfer sinnloser Zerstörung. Die große Glasscheibe war eingeschlagen, Splitter bedeckten den Boden, ein Scherbenmeer, das sich mehrere Meter weit über den Weg verteilte.

Polizei alarmiert „Ein Bild der Verwüstung“, berichtet Christa Sagawe von der Fantasiegartengruppe noch sichtlich betroffen. „Die Scherben lagen bis zu fünf Meter um den Schrank verteilt.“ Den schockierenden Anblick entdeckte am frühen Morgen eine Spaziergängerin bei ihrer täglichen Runde durch den Kurpark. Sie verständigte sofort Denise Wossmann von der Kurverwaltung und diese alarmierte umgehend die Polizei und anschließend Christa Sagawe.

Spontaner Teamgeist

Unsere Empfehlung für Sie Bücherschrank in Bad Herrenalb Literatur – ganz unkompliziert Michael Theis kümmert sich im Bad Herrenalber Fantasiegarten um den Bücherschrank. Diesen gibt es seit 2017.

Was dann folgte, war spontane Teamarbeit inmitten des Schreckens. „Ich habe sofort die Fantasiegartengruppe verständigt und Frau Schulze gefragt, ob sie mir beim Aufräumen hilft“, erzählt Sagawe. „Auch Herr Theis war gleich zur Stelle, da er den Bücherschrank seit vielen Jahren betreut. Gemeinsam haben wir drei Stunden lang aufgeräumt. Überall waren Glasscherben, sogar in den Beeten.“

Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und Fotos zur Beweissicherung gemacht, eine Anzeige wurde erstattet. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar. Für viele Einwohnerinnen und Gäste der Kurstadt ist der Angriff auf den Bücherschrank mehr als nur ein Sachschaden.

Fester Bestandteil

Seit 2017 steht der Bücherschrank im Fantasiegarten, gleich beim Kurhaus. Er hat sich zu einem festen Bestandteil des Stadtbildes entwickelt. Er bietet Bücherfreunden rund um die Uhr die Möglichkeit, Bücher zu tauschen, zu entdecken und miteinander zu teilen. „Es ist schön zu sehen, wie die Menschen hierherkommen, ein Buch nehmen und vielleicht etwas Neues dalassen“, hatte der ehemalige Stadtrat Michael Theis einmal gesagt. Mit großem Engagement sorgt er seit der Eröffnung für Ordnung, sortiert regelmäßig die Regale und hält den kleinen Schrank in Schuss.

Vertrauen und Respekt

Der etwa 120 Bücher fassende Bücherschrank gilt als Symbol für Nachhaltigkeit, Lesefreude und Miteinander. Dass nun ausgerechnet dieser Ort der Inspiration beschädigt wurde, trifft viele mitten ins Herz. „Solche Projekte leben vom Vertrauen und vom Respekt“, sagt Sagawe. „Wir hoffen, dass der Schrank bald repariert werden kann – und dass die Menschen ihn weiterhin so schätzen wie bisher.“