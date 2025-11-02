Vandalismus in Bad Herrenalb: Bücherschrank wird Opfer sinnloser Zerstörungswut

Vandalismus: Der Bücherschrank in Bad Herrenalb wurde zerstört. Wer hinter der Tat steckt, ist noch unklar. Für viele ist der Angriff auf den Schrank mehr als nur ein Sachschaden.
Was sonst ein Ort der Ruhe, des Teilens und der stillen Freude am Lesen ist, bot am Wochenende ein erschütterndes Bild: Der beliebte Bücherschrank im Fantasiegarten von Bad Herrenalb wurde Opfer sinnloser Zerstörung. Die große Glasscheibe war eingeschlagen, Splitter bedeckten den Boden, ein Scherbenmeer, das sich mehrere Meter weit über den Weg verteilte.