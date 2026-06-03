Vandalismus in Albstadt: Café-Inhaber – „Schockierendes Ausmaß erreicht“

Der Inhaber des HolzZeitCafés in der Ebinger Bahnhofstraße wehrt sich gegen sinnlose Zerstörung von Mobiliar im Außenbereich. Nach einem Gespräch mit dem OB soll es Lösungen geben.
„Jetzt habe ich genug. Jetzt rufe ich die Polizei“, entschloss sich Marcel Wesner vor einer Woche. Die Streife kam auch prompt. Doch die Frustration beim Schreinermeister war danach noch größer. Inzwischen hat Marcel Wesner drei Videos auf Instagram hochgeladen und zahlreiche Gespräche geführt, sodass er voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Doch worum geht es eigentlich? Um die Schäden, die im Außenbereich des HolzZeitCafés in der Ebinger Innenstadt mutwillig herbeigeführt wurden. Im April letzten Jahres haben Marcel Wesner und seine Gattin Amalia das liebevoll eingerichtete Café erst eröffnet. Darin befinden sich unter anderem zahlreiche Unikate von Tischen, die der Schreinermeister selbst hergestellt hat.