Vandalismus im Sengelen: Denkmalschutz steht Hebels Umzug in Schopfheims Innenstadt im Weg

Verstörendes Beispiel, grundsätzliches Problem: Das „Hebelhüsli“ im Schopfheimer Sengelen wird regelmäßig Opfer von Vandalismus. Das Denkmalamt indes verhindert den Umzug.
Der jüngste Vorstoß, das Johann-Peter-Hebel-Denkmal aus Pavillon und Büste, oder zumindest die Büste mitsamt Sockel in die Innenstadt zu holen, kam im Januar von der Grünen-Fraktion im Schopfheimer Gemeinderat. Es war beileibe nicht der erste Anlauf in diese Richtung – und wie all seine Vorgänger scheitert voraussichtlich auch dieser am Einspruch der Denkmalschutzbehörden. Das geht aus den Unterlagen für die nächste Gemeinderatssitzung am Montag, 20. April, hervor.