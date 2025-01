Vandalismus im Kreis Rottweil: Wahlplakate mutwillig zerstört

1 Unter anderem musste in Deißlingen dieses Plakat der SPD mit Kanzler Olaf Scholz dran glauben. Foto: Reinhardt

Der Wahlkampf zur Bundestagswahl legt an Tempo zu: Bei manchen Wählern kochen da offenbar die Emotionen hoch. Zerstörungswut ist die Folge. Immer wieder sieht man herunter gerissene oder zerfetzte Wahlplakate in Rottweil und Umgebung.









In wenigen Wochen wird der Bundestag gewählt. Der Wahlkampf geht in die heiße Phase und animiert manchen Bürger zu einer hitzigen Reaktion. Immer wieder werden Plakate, mit denen Parteien und Kandidaten an den Straßenrändern um Wählerstimmen werben, herunter gerissen oder anderweitig zerstört. Unzufriedenheit und Ärger, die sich in Vandalismus entladen – und die sich vor allem gegen eine bestimmte Gruppe richten.